Mondiali: Brasile,allenamenti 'italiani'

SOCHI (RUSSIA), 14 GIU - Allenamenti 'all'italiana' per il Brasile nel ritiro di Sochi, città dove oggi sono arrivate Spagna e Portogallo che domani si affronteranno nel Fisht Stadium della città che ha ospitato l'Olimpiade invernale del 2014. I ragazzi del ct Tite hanno svolto una seduta nella palestra del loro centro di allenamento, interamente attrezzata da Technogym. Lavoro con bilancieri, manubri e macchinari vari, poi tutti a pedalare sulle cyclette. Poi però, visto che a Sochi ci sono la spiaggia (anche nei pressi del ritiro della Selecao) e in questi giorni anche il sole, alcuni giocatori, fra i quali Neymar e Filipe Luis che poi hanno postato le loro immagini sui social, si sono concessi una 'puntata' sul lungomare dove, togliendosi le maglie che indossavano, hanno provato a prendere un po' di tintarella. E' un Brasile che sogna il sesto titolo ma vive l'avventura mondiale in un clima rilassato, in attesa di sfidare domenica la Svizzera a Rostov.