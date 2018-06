Mondiali: Santos, con Spagna un Clasico

ROMA, 14 GIU - "Portogallo-Spagna è un classica del calcio, lo è storicamente, e sarà una sfida difficile per tutte e due. Loro hanno qualità enormi, ma noi ci siamo preparati bene e sappiamo cosa dovremo fare in campo". Alla vigilia del confronto di Sochi, uno dei più attesi della prima fase dei Mondiali, il ct portoghese Fernando Santos esprime fiducia. "Gli spagnoli hanno schemi di gioco consolidati - dice ancora - che sicuramente non verranno alterati per via della vicenda Lopetegui. Ma noi siamo capaci di fare cose buone, e ci proveremo anche domani: la sfida sarà tra due squadre entrambe in grado di vincere". Oltretutto il Portogallo è arrivato in Russia da campione d'Europa e forte del miglior calciatore del pianeta: "Cristiano Ronaldo - sottolinea Santos - è uno straordinario capitano e giocatore, e ha un'influenza enorme. Noi ci contiamo".