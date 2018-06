Spagna: Sergio Ramos,ora voltiamo pagina

ROMA, 14 GIU - "Dobbiamo voltare pagina il prima possibile. Lopetegui è stato parte di questo Mondiale dalle qualificazioni. La Spagna deve essere superiore a qualsiasi cosa. Prima ci concentriamo sul mondiale meglio è". Così il capitano della Spagna, Sergio Ramos alla vigilia dell'esordio contro il Portogallo all'indomani del 'terremoto' che ha portato all'esonero del ct Julen Lopetegui e alla nomina-lampo di Fernando Hierro. "Fernando era la scelta migliore per sostituire Lopetegui - ha aggiunto Ramos - Fernando ci conosce molto bene. Speriamo di poter continuare i nostri sogni". Hierro, alla sua prima conferenza da ct delle Furie rosse non si sbilancia più di tanto: "dobbiamo rispettare il lavoro fatto in queste settimane - le sue parole -. Domani affrontiamo la nazionale campione d'Europa, abbiamo molto rispetto per loro è una delle squadre più forti del mondo ma ho piena fiducia nella nostra squadra. Siamo in un buon momento, siamo preparati e sappiamo cosa vogliamo. Abbiamo tre finali e la prima è già domani".