Mondiali: Rivera,Italia riparta da vivai

PESCARA, 14 GIU - "Bisogna ripartire ancora di più dai settori giovanili. La speranza è quella che il calcio ricominci dai giovani e dai vivai. È l'unico modo che abbiamo per recuperare tutto quello che abbiamo perso negli ultimi anni". Lo ha detto Gianni Rivera a Pescara, intervenendo al convegno '120 anni di Figc: dalla storia a una nuova vittoria', inserito nel calendario degli eventi organizzati dalla Lega Pro in vista della finalissima Play-off Siena-Cosenza, in programma sabato sera alle 20,45 allo stadio Adriatico. Sulla situazione esistente oggi in Figc, il golden boy ha aggiunto: "Il commissariamento è diventato inevitabile per il mancato accordo fra le varie componenti. Ora l'accordo lo stanno trovando anche se sarebbe stato meglio trovarlo prima, ma credo che si stia andando verso la fine del commissariamento stesso, ma credo che l'accordo sia vicino".