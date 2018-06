17enne Rodrygo da Santos a Real: 45 mln

ROMA, 15 GIU - Real Madrid e Santos, tramite i rispettivi social, hanno ufficializzato il trasferimento in Spagna del nuovo gioiello del prolifico vivaio dell'ex club di Pelè, il 17enne attaccante esterno Rodrygo. In patria c'è già chi lo considera potenzialmente migliore di Neymar, e anche dell'altro nuovo asso Vinicius del Flamengo, 18 anni a luglio, che passerà al Real a fine anno e a suo tempo è stato pagato 60 milioni di euro. Quanto alle cifre che i campioni d'Europa pagheranno per Rodrygo, il contratto del ragazzo con il Santos prevedeva una clausola rescissoria di 50 milioni di euro, ma le due società si sono accordate per 45. Quaranta andranno al Santos, 5 verranno divisi tra la famiglia del ragazzo e intermediari vari. Il giocatore, ancora minorenne, si trasferirà in Spagna da luglio 2019, per l'inizio della stagione calcistica '19-'20.