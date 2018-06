Mondiali, tutti pazzi per Ronaldo

ROMA, 16 GIU - La tripletta di Cristiano Ronaldo nel 3-3 tra Portogallo e Spagna ai Mondiali di Russia domina i titoli dei principali quotidiani sportivi di tutto il mondo. Alle stelle la stampa lusitana che celebra il fuoriclasse del Real Madrid: "ci lascia senza parole" scrive A Bola, mentre O Jogo lo chiama 'mostro' e Record 'divino'. Più contenuta la stampa spagnola che sottolinea come CR7 abbia reso 'amaro', come scrive Marca, il debutto delle Furie Rosse guidate ieri per la prima volta da Fernando Hierro dopo l'esonero di Lopetegui. "Ci è mancata la fortuna e c'è stato un Ronaldo di troppo", titola As che rileva anche il grave errore di De Gea in occasione del 2-1. Sport parla di una partita "spettacolare" mentre il Mundo Deportivo la definisce "vibrante". Per i francesi de L'Equipe CR7 è il 'Messia', e la stampa inglese si unisce al coro di celebrazioni: il Sun titola 'Ron, two, three', mentre '3 Ronnies' è quello del Mirror che sottolinea come Portogallo e Spagna abbiano illuminato la Coppa del Mondo.