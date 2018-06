ROMA, 16 GIU - Dopo il silent-check di ieri sera, durante Portogallo-Spagna, la Var oggi entra nella storia dei Mondiali di calcio. Al 12' del secondo tempo di Francia-Australia, l'arbitro uruguayano Cunha ha richiesto la videoassistenza per valutare un fallo in area di Risdon su Griezmann. Il direttore di gara ha poi concesso la massima punizione trasformata da Griezmann. Ieri sera l'arbitro Rocchi aveva fermato il gioco, dopo il gol dell'1-1 dello spagnolo Diego Costa contro il Portogallo per un 'silent-check'.