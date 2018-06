Mondiali:domani Marcelo capitano Brasile

ROMA, 16 GIU - Capitano del Brasile domani contro la Svizzera, nell'esordio della Selecao a Russia 2018 sarà Marcelo. Lo fanno sapere fonti della federcalcio brasiliana. Non è però chiaro se la scelta del terzino del Real sia per il ct Tite definitiva per questo torneo o se anche durante i Mondiali il tecnico manterrà il principio dell'alternanza ('rodizio') introdotto da quando è in carica, per responsabilizzare ognuno dei suoi "e insegnare a tutti a sentirsi dei leader". Tite ne parlerà più tardi in conferenza stampa. Confermata la formazione che giocherà domani (4-1-4-1): Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro, Paulinho, Philippe Coutinho, Willian, Neymar, Gabriel Jesùs.