MILANO, 17 GIU - Messicani in delirio oggi al Milano Latin Festival ad Assago per la vittoria contro la Germania ai Mondiali di calcio in Russia. Centinaia di nordamericani - almeno 500 persone secondo gli organizzatori - si erano riuniti nel pomeriggio nell'area del maxischermo per tifare la loro Nazionale. Ma nessuno si aspettava la vittoria con una squadra favorita per il titolo. Al gol di Lozano si sono visti esultanza, pianti, intere famiglie commosse. E alla fine è stata festa grande.