GENOVA, 18 GIU - "Sono felice e orgoglioso di poter annunciare che Walter Sabatini entrerà a far parte della famiglia Sampdoria". Con queste parole il presidente Massimo Ferrero comunica ufficialmente l'ingresso in società del dirigente ex Roma e ex Inter, che ha lasciato nel marzo scorso. Dal primo luglio sarà responsabile di tutta l'area tecnica blucerchiata. Sabatini, 63 anni, ha lavorato anche per Lazio e Palermo. Nei prossimi giorni sarà fissata la data della presentazione ufficiale alla stampa.