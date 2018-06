Tifosi inglesi in incognito a Volgograd

ROMA, 18 GIU - I colori inglesi non si notano quasi sul Mamaev Kurgan, la collina-mausoleo che svetta sulla città di Volgograd, dove stasera si disputerà Tunisia-Inghilterra. A inerpicarsi sul memoriale - simbolo del sacrificio del popolo sovietico nella battaglia di Stalingrado - solo sparuti gruppi di tifosi britannici, riconoscibili più per la parlata che per le bandiere praticamente assenti. Molti di loro hanno seguito le raccomandazioni del loro governo, che ha dissuaso i tifosi diretti alla partita dall'esibire bandiere in prossimità di memoriali cari ai Russi. "Ci hanno detto di non farlo, evidentemente è poco rispettoso", ha commentato Kieran, appena arrivato da Sheffield. Molti inglesi non saranno presenti oggi alla partita, influenzati dall'allarmismo diffuso dai media su possibili scontri tra hooligan. I pochi "coraggiosi" presenti a Volgograd smentiscono il pericolo: "Sono tutte sciocchezze dei media - concordano George e Chris, arrivati da Londra - I russi ci hanno trattato come dei Vip".