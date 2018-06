A Mexico City 20mila tifosi in festa

ROMA, 18 GIU - Da Mosca alle principali città del Messico passando anche per la Cina e Santiago del Cile. E' un fiume in piena di gioia - scrivono i media messicani - quello che ha attraversato la notte magica della Nazionale messicana capace di battere i campioni del mondo della Germania all'esordio iridato in Russia. Un trionfo che ha scatenato l'entusiasmo di migliaia di tifosi di tutte le età riunitisi sotto il monumento dell'Angelo dell'Indipendenza a Città del Messico, così come nella Macroplaza a Monterrey e La Glorieta de La Minerva a Guadalajara, luoghi emblematici in cui i supporter celebrano i trionfi del Messico. Nella Capitale sono 20.000, secondo la polizia, le persone che sono scese nelle vie del centro per festeggiare, e le celebrazioni sono durate oltre 4 ore. Durante le quali non sono mancati incidenti: un gruppo di giovani ubriachi ha cominciato a infastidire le altre persone e a compiere atti vandalici, e' intervenuta con forza la polizia.