Mondiali: Croazia, Kalinic torna a casa

ROMA, 18 GIU - Nikola Kalinic lascia il ritiro della Croazia. Lo ha annunciato il ct della nazionale biancorossa Zlatko Dalic precisando però che si tratta di una decisione presa per i problemi fisici del giocatore e non per motivi disciplinari. I media croati sostenevano invece che alla base della 'cacciata' del milanista ci fosse il fatto che si era rifiutato di entrare al 40' st della partita contro la Nigeria. Dalic, che ha improvvisato una conferenza stampa in cui non erano ammesse domande, ha spiegato che "Nikola per tre volte mi ha detto di avere problemi di spasmi alla schiena. E' successo nell'amichevole contro il Brasile, nella partita qui contro la Nigeria e poi ieri in allenamento. Quindi tre volte con lo stesso problema e questo vuol dire che non posso tenere qui un giocatore che non è in condizione. L'ho mandato a casa per questo".