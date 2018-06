Esordio Senegal, presidente allo stadio

MOSCA, 19 GIU - Ci sarà anche il presidente del Senegal, Macky Sall, questo pomeriggio a Mosca ad assistere all'esordio al mondiale della nazionale contro la Polonia allo Spartak Stadium. Un momento quasi storico per i Leoni della Teranga, che mancavano da 16 anni dalla fase finale del torneo. Nel 2002, in Corea e Giappone, raggiunsero i quarti di finale e uno dei giocatori di allora, Aliou Cissè, è l'attuale ct. Sall ha in corso una visita di tre giorni nella capitale russa durante la quale incontrerà anche il presidente, Vladimir Putin e ha ricevuto l'invito per assistere alla partita dal segretario generale della Fifa, la senegalese Fatma Samoura. In questa edizione del Mondiale tutte le squadre dell'Africa (Egitto, Marocco, Nigeria e Tunisia) hanno perso la partita d'esordio e il Senegal cercherà di non imitarle, affidandosi alle doti di Sadio Manè e di Koulibaly.