Putin non ha in agenda vedere altre gare

MOSCA, 19 GIU - Il presidente russo Vladimir Putin non ha piani immediati per partecipare alle partite della Coppa del Mondo FIFA 2018, ma non si può escludere che il presidente possa trovare il tempo per farlo. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. "Il presidente non ha piani al riguardo al momento a causa del suo programma di lavoro, ma, allo stesso tempo, nulla può essere escluso", ha detto Peskov. Ad oggi, Putin ha partecipato solo alla partita di apertura della Coppa del Mondo del 14 giugno, in cui la Russia ha battuto l'Arabia Saudita per 5-0. Lo riporta la Tass.