Colombia-Giappone 1-2

ROMA, 19 GIU - Sorpresa a Saransk, dove il Giappone ha sconfitto 2-1 la Colombia nella prima partita del girone H dei Mondiali. La squadra di Pekerman colma di talenti ha pagato un grave errore del suo difensore Carlos Sanchez, che al 3' ha usato il braccio per stoppare in area un tiro di Kagawa diretto in porta. Rosso diretto e rigore, che l'attaccante nipponico ha trasformato al 6'. In dieci, la Colombia ha reagito e al 39' ha pareggiato su punizione con Quintero, che ha trovato il varco giusto sotto la barriera per sorprendere sorprende il portiere giapponese. L'inferiorità numerica ha però pesato sulle gambe dei Cafeteros e al 28', su corner dalla sinistra, Ospina è stato incerto nell'uscita e Osako ha realizzato il definitivo 2-1 di testa.