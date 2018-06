Spagna: Iniesta,contro Iran altra finale

ROMA, 19 GIU - "Ci aspetta un'altra finale. Contro l'Iran sarà una partita che, in caso di esito positivo per noi, ci permetterebbe di metterci molto bene nella classifica del Gruppo". Lo ha detto Andres Iniesta, alla vigilia della partita contro l'Iran, in programma a Kazan. L'asso spagnolo, a proposito del cambio in panchina proprio prima della partita d'esordio contro il Portogallo, ha aggiunto: "La nostra squadra è unita e lo ha dimostrato negli ultimi anni - spiega il pluridecorato simbolo del Barcellona -: ci conosciamo da tantissimo tempo e, soprattutto, abbiamo fiducia in quello che facciamo". "Contro il Portogallo abbiamo subito troppi gol? Abbiamo un dispositivo di difesa molto collaudato - ha concluso 'Don Andres' - e ottimi elementi. A livello individuale siamo i migliori del mondo".