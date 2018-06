Putin, vittoria Russia "molto positiva"

MOSCA, 20 GIU - Vladimir Putin ha reagito "molto positivamente" alla vittoria della nazionale russa contro l'Egitto: lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. "Putin - ha affermato Peskov - ha reagito nello stesso modo in cui ha reagito l'intera nazione, molto positivamente. E' stata una vittoria molto preziosa per tutti noi e una notizia molto buona. Il presidente - ha proseguito - era molto contento". Peskov ha precisato che Putin non ha potuto vedere la partita perché era in volo da Minsk a Mosca. (ANSA)