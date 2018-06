Caso Parma, interviene Tommasi

ROMA, 20 GIU - "È stato entusiasmante rivedere il Parma tornare in Serie A con merito, è un pò come aspettare la decisione della Var, ma purtroppo il tema è legato a scommesse e squalifiche per illeciti ed è un tema che è attuale anche a livello internazionale e legato alla credibilità del nostro sistema". È il pensiero del presidente dell'Associazione italiana calciatori, Damiano Tommasi, in merito al deferimento del club emiliano e di due tesserati per tentato illecito e il cui processo rischia di vanificare la promozione in Serie A. "Purtroppo - ha aggiunto Tommasi a margine dell'incontro tra componenti della Figc per fare il punto sulle possibili elezioni federali - ho vissuto già in passato vicende ed esperienze di questo tipo e finché non ci sono atti e decisioni certe è difficile commentare e prendere anche posizione. C'è un'indagine in corso, quindi è anche difficile pronunciarsi e al di là di tutto l'avventura del Parma, visto che abbiamo vissuto i momenti del crollo, abbia entusiasmato tutti".