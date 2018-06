Nainggolan passa all'Inter

MILANO, 21 GIU - Radja Nainggolan arriva all'Inter: alla Roma andranno 23,5 milioni piu' i cartellini di Santon e Zaniolo. Manca l'ufficialita' ma l'affare e' chiuso. Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti potrà così a breve riabbracciare un suo vecchio pallino. Nainggolan era il primo nome sulla lista dell'allenatore fin dal suo arrivo in nerazzurro un anno fa. Proprio con Spalletti, il 30enne centrocampista belga è esploso ai tempi della Roma: sbarcato nella Capitale dopo aver vestito le maglie di Piacenza e Cagliari, Nainggolan sotto la guida del tecnico toscano si è infatti imposto come uno dei migliori centrocampisti del campionato. Dopo una annata in chiaroscuro con la Roma, in cui non sono mancati inoltre i problemi extracampo Nainggolan dovrebbe unirsi all'Inter già dai primi giorni del ritiro, il 9 luglio. A Roma finiranno Davide Santon e Nicolò Zaniolo: le loro cessioni aiuteranno l'Inter per quanto riguarda il financial fair play, garantendo una parte delle plusvalenze necessarie per rispettare i paletti Uefa.