Sampaoli 'io responsabile, chiedo scusa'

ROMA, 21 GIU - ''Sono io il responsabile e quello che prende le decisioni. Non è da uomini prendersela con Caballero. Chiedo scusa a tutti''. Dopo la cocente sconfitta con la Croazia, che mette a forte rischio la qualificazione dell'Argentina, il ct dell'Albiceleste Jorge Sampaoli fa mea culpa in conferenza stampa. "Ero molto fiducioso e ora provo molto dolore per la sconfitta. Probabilmente non ho letto la partita come dovevo. Non sono riuscito a mettere in campo la squadra migliore per aiutare Messi'' ''Ora - aggiunge Sampaoli come riporta il profilo twitter dell'Argentina - bisogna aspettare e puntare alla minima possibilità di poterci qualificare. C'è ancora una possibilità. Dobbiamo aspettare il risultato di domani e battere la Nigeria Dopo il primo gol - conclude Sampaoli - la squadra ha subito un contraccolpo''.