Mondiali: Germania favorita su Svezia

ROMA, 22 GIU - Le statistiche confortano la Germania alla vigilia del secondo turno nel Gruppo F dei Mondiali. I tedeschi, ko alla prima contro il Messico, affrontano domani la Svezia. A favore di Loew e dei suoi soffia anche il vento delle quote: su Snai la Germania è data come vincente a 1,50. Alla Svezia, in ottica qualificazione (gli ottavi sono a 2,25 per la squadra di Andersson, mentre la Germania avanti è a 1,37), andrebbe bene anche un pareggio, offerto a 4,25, mentre il successo scandinavo viaggia a 6,75. Sia quarant'anni fa sia nel mondiale 1958 la Svezia si impose per 3-1 sulla Germania, un risultato esatto che nella gara di domani vale 55 volte la scommessa Una gara da Over 3,5 (quindi con almeno 4 gol totali) viaggia a 3,05. Quanto ai nomi dei marcatori, i più caldi sono l'attesissimo Timo Werner per la Germania (a 2,25) e Marcus Berg della Svezia, a 4,00.