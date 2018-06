Mondiali: Germania, Hummels non ce la fa

MOSCA, 22 GIU - Il difensore del Bayern Monaco Mats Hummels non sarà in campo domani contro la Svezia per un problema al collo. Lo ha dichiarato il ct tedesco Joachim Loew. "Le condizioni di Mats non sono ancora migliorate. Domani abbiamo bisogno di tanto gioco aereo e non penso sia sensato includerlo nella squadra titolare. La squadra - ha aggiunto Loew - è in perfetta forma fisica. Negli ultimi giorni abbiamo dovuto digerire la sconfitta con il Messico, che ha fatto male, non c'è bisogno di dirlo. Abbiamo commesso diversi errori, li abbiamo analizzati e abbiamo trovato le misure adeguate. Tutti sono altamente motivati - ha proseguito il ct della Germania - a vincere contro i campioni in carica. È difficile mantenere la fame e la determinazione per ripetere l'impresa ed è per questo che poche squadre ce l'hanno fatta in passato. Non è facile ma ce la faremo".