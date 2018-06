Roma:ufficiale Kluivert, 17,25 ml a Ajax

ROMA, 22 GIU - Justin Kluivert è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Il club giallorosso ha reso noto di aver acquistato a titolo definitivo l'esterno offensivo olandese dall'Ajax a fronte di 17,25 milioni e bonus fino ad un massimo di 1,5 milioni. Inoltre, in caso di futuro trasferimento, la Roma riconoscerà all'Ajax un importo pari al 10% del valore eccedente i 25 milioni del prezzo di cessione, fino ad un massimo di 4 milioni. Con Kluivert è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023. "Sono molto felice. Sono in un club incredibile, che mi piace molto. Non vedo l'ora di iniziare - le parole dell'olandese - Credo che la Roma sia la squadra ideale per la mia crescita, che mi permetterà di giocare ad altissimi livelli". "Credo che Justin sia uno dei più luminosi talenti del calcio europeo - ha detto il ds Monchi - Per questo motivo non è stato facile portarlo a Trigoria a causa della concorrenza di molti club. Ma Kluivert ha visto nella Roma la società ideale per continuare a crescere".