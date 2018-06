Milan:progetto Ricketts a lungo termine

MILANO, 22 GIU - I Ricketts escono allo scoperto sul Milan, chiarendo che l'offerta non vede coinvolto solo Thomas Ricketts ma l'intera sua famiglia, che ha in mente "un progetto strutturato, a medio lungo termine". E' il messaggio che i Ricketts inviano in Italia tramite Edelman, l'agenzia a cui si sono appena affidati per la comunicazione nella trattativa per il club. Sessantaseiesima famiglia più ricca degli Usa secondo Forbes, i Ricketts assicurano di credere in questa avventura e di impegnarsi in un progetto "step by step".