Universiadi:sindaco,lavori ok per calcio

(ANSA) NAPOLI, 22 GIU - "É stata una riunione molto proficua, stiamo sullo stretto ma sullo stesso obiettivo, di fare le Universiadi, di fare i lavori allo stadio San Paolo e di non avere ricadute sul campionato del Calcio Napoli". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, al termine di una riunione che si è tenuta oggi in prefettura con tutti i rappresentanti istituzionali coinvolti sulle Universiadi 2019 a Napoli e con il presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis. "La riunione - ha detto de Magistris - è finita bene, ci sono tutte le condizioni per raggiungere questi obiettivi tutti insieme. C'erano tutti gli attori, c'era il commissario Latella, il prefetto, il questore, noi, la Regione Campania, il Calcio Napoli, i tecnici. Si è parlato di ogni aspetto. Ora bisogna correre, fare presto, fare bene e stare uniti. Sui tempi per i lavori al San Paolo chiedete ai tecnici, io ho dato il massimo di rassicurazioni a De Laurentiis, quindi siamo tranquilli".