Roma: Skorupski passa al Bologna

ROMA, 22 GIU - La Roma ha ceduto a titolo definitivo al Bologna il portiere polacco Lukasz Skorupski, a fronte di un corrispettivo fisso di 9 milioni di euro, e variabile, fino ad un massimo di 500 mila euro, per bonus legati al verificarsi di determinate situazioni sportive. Il contratto prevede inoltre il riconoscimento alla Roma, in caso di futuro trasferimento a titolo definitivo del calciatore, di un importo pari al 25% del valore eccedente 1 milione di euro. Il portiere 27enne è arrivato alla Roma nel 2013-14, restando in giallorosso per due stagioni, prima di trasferirsi per due campionati in prestito all'Empoli. Nel 2017-18 Lukasz è tornato in giallorosso. Complessivamente Skorupski ha giocato 16 partite con la maglia della Roma, ultima delle quali Sassuolo-Roma del 20 maggio.