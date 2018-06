Fumo in aereo, paura per tifosi Perù

MOSCA, 23 GIU - Paura ma nulla di più per un gruppo di tifosi peruviani in viaggio da Ekaterinburg a Mosca. Il loro aereo della Utair infatti si è riempito di fumo a causa del malfunzionamento di uno dei motori. Il velivolo è ad ogni modo atterrato a Tyumen come da programma. "In fase di avvicinamento a terra il motore turboelica numero 2 ha avuto un guasto e a causa del funzionamento anormale del motore l'aria piena di fumo proveniente dall'olio surriscaldato è entrata nell'abitacolo attraverso il sistema di climatizzazione", ha riferito all'agenzia russa per il trasporto aereo (Rosaviatsiya) a Interfax. L'equipaggio, addestrato a far atterrare un aeromobile con un solo motore, è riuscito a prevenire l'incendio del motore e ha tenuto la situazione sotto controllo: l'incidente non ha influito sulla sicurezza del volo", ha detto la Rosaviatsiya. I passeggeri sono poi sbarcati dall'aeromobile "senza l'ausilio di attrezzature di emergenza". Una commissione del dipartimento Tyumen di Rosaviatsiya sta investigando l'incidente.