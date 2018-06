Fabbricini, assemblea Figc entro 90 gg

ROMA, 23 GIU - Con Cosimo Sibilia e Giancarlo Abete "non c'è alcun tipo di contrapposizione, le loro parole sono perfette. Soltanto il rispetto di certi tempi e certe procedure. Ricordiamoci che la federcalcio è una federazione del Coni". Così il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, a margine della consegna delle benemerenze sportive della Lega nazionale dilettanti, riferendosi agli interventi del n.1 Lnd e dell'ex presidente federale in cui avevano parlato di ritorno al dialogo per riportare il mondo nel calcio alla normalità. Sui tempi dell'assemblea elettiva, Fabbricini ha aperto: "Dobbiamo aspettare il consiglio nazionale del Coni (10 luglio, ndr) - ha aggiunto - dopodiché c'è tutta la cronoscalata verso le elezioni. Io penso che sarà prima della fine di settembre". Quanto all'incandidabilità di Abete, il commissario straordinario Figc ha precisato: "Sono tutte cose che devono essere valutate. Io mi rimetto a quello che mi diranno gli uffici legali del Coni e delle federazioni".