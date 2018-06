Mondiali: Belgio-Tunisia 5-2

MOSCA, 23 GIU - Tutto facile per il Belgio che nella seconda partita del gruppo G dei Mondiali di Russia 2018 batte 5-2 la Tunisia. Partita già chiusa nel primo tempo, terminato 3-1 con il gol su rigore di Eden Hazard e la doppietta di Lukaku (4 reti per lui, Cristiano Ronaldo raggiunto in testa alla classifica dei cannonieri). Per i nordafricani il gol di Bronn. Nella ripresa continua il dominio dei Diavoli Rossi che vanno a segno ancora due volte, in apertura con Eden Hazard e nel finale con il subentrato Batshuayi. Nel recupero c'è gloria anche per Khazri. Belgio vicino alla qualificazione agli ottavi, Tunisia sull'orlo dell'eliminazione.