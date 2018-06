Loew, non abbiamo mai perso la speranza

ROMA, 23 GIU - "E' stato un thriller pieno di emozioni, un giro sulle montagne russe, fino al fischio finale". Joachim Loew, ct della Germania, prova a spiegare così le emozioni vissute, probabilmente anche dai tifosi, durante la partita con la Svezia. "Dopo aver subito il gol, abbiamo mantenuto un buon livello - ha detto ancora il tecnico tedesco -. Avevo detto che dovevamo fare passaggi veloci, coprire il campo per stanare Nella ripresa, abbiamo aumentato la pressione in maniera costante dopo il pareggio. Abbiano avuto anche due chiare occasioni ma non siamo riusciti a segnare. Quello che ho apprezzato è stato lo spirito della squadra, non abbiamo mai perso la speranza di poter invertire la tendenza e vincere questa partita". Al sito della Fifa, Loew ha anche parlato di Kroos: "Sono molto felice per lui. E' stato in parte responsabile della rete svedese, e lui di solito non fa questo tipo di errori. Il suo tiro nel gol vittoria è stati di classe mondiale. Se lo è meritato".