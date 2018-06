Tifoso indiano suicida dopo ko di Messi

NEW DELHI, 24 GIU - Dopo 48 ore di ricerche, la polizia ha rinvenuto oggi nel letto del fiume Meenachil il cadavere di Alex Dinu, un commercialista indiano del Kerala supertifoso di Lionel Messi che era scomparso venerdì scorso dopo la sconfitta dell'Argentina con la Croazia per 3-0. Nella sua pagina online il quotidiano The Times of India cita una fonte della polizia secondo cui i resti di Alex sono stati rinvenuti alle 8.30 locali, confermando così l'ipotesi del suicidio da lui segnalata in una lettera lasciata nella cucina di casa sua dopo aver assistito alla debacle della 'Albiceleste'. "Non mi resta più nulla da vedere al mondo - aveva drammaticamente scritto al termine della partita - me ne vado... nessuno deve essere considerato responsabile della mia morte". Chiuso ed introverso secondo chi lo conosceva, aveva scritto in uno dei suoi diari: "Messi, la mia vita è dedicata a te, in attesa di vederti alzare al cielo la Coppa" del Mondiale in Russia.