ROMA, 24 GIU - Giappone e Senegal pareggiano 2-2 la sfida tra le due capofila del gruppo H del Mondiale e, con quattro punti ciascuno, restano pienamente in corsa per il passaggio agli ottavi. I Leoni della Teranga sono andati due volte in vantaggio con Manè e Wague, ma i nipponici hanno risposto nel primo tempo con Inui e nel secondo con Honda, che è così diventato il primo giapponese a segnare in tre edizioni consecutive del mondiale.