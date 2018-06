Genoa, frattura dito piede per Criscito

GENOVA, 25 GIU - Tegola in casa Genoa a dieci giorni dal via della nuova stagione. Mimmo Criscito a causa di un incidente domestico "ha riportato la frattura scomposta del quinto dito del piede sinistro". Il giocatore, che era in vacanza con la famiglia, sarà sottoposto "ad un intervento di riduzione e osteosintesi presso la clinica ortopedica dell'Ospedale San Martino di Genova". "L'operazione chirurgica - ha spiegato il Genoa in una nota medica ufficiale - verrà eseguita dai professori Felli e Santolini". Secondo la società rossoblù Criscito dovrebbe tornare a disposizione prima dell'inizio del prossimo campionato.