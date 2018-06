Crotone: nuovo tecnico,sogno ripescaggio

CROTONE, 25 GIU - Il Crotone presenta il nuovo allenatore, Giovanni Stroppa, proprio nel momento in cui arriva la notizia del deferimento del Chievo, che alimenta le speranze della squadra rossoblù di un possibile ripescaggio in serie A. I calabresi hanno concluso lo scorso campionato al terz'ultimo posto, con 35 punti, mentre i veneti sono arrivati tre posizioni più sopra, a quota 40 "Abbiamo appreso del deferimento del Chievo - ha detto il presidente del Crotone, Gianni Vrenna - e staremo attenti a quello che accadrà. Riserveremo attenzione a questa storia molto più che alle vicende del Parma perché in questo caso siamo tirati direttamente in ballo noi". Stroppa é arrivato a Crotone dopo avere rescisso il contratto col Foggia. "Non posso pensare di essere venuto qui per fare un campionato normale. Certo, da qui a dire che lo possiamo vincere ne passa. Spero che il ds tenga tutti i calciatori. Non sarà semplice, ma sono sicuro che la qualità dei calciatori sarà molto elevata e mi agevolerà il compito".