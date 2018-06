Sampdoria: obiettivi Fofana-Jankto

GENOVA, 26 GIU - Vertice a Milano sul mercato in casa Sampdoria tra l'allenatore Marco Giampaolo, il ds Carlo Osti e il neo responsabile dell'area tecnica blucerchiata Walter Sabatini. Si punta sul centrocampo per rinforzare la squadra e in prima fila ci sono Fofana e Jankto dell'Udinese. Intanto Giampaolo applaude l'arrivo di Sabatini: "Credo che Ferrero abbia fatto un grandissimo colpo, Sabatini lo reputo un conoscitore di calcio, ho avuto l'opportunità di parlare con lui quattro o cinque volte e ho sempre respirato grande competenza, grande sensibilità", ha detto a Sky il mister che aggiunge: "La Sampdoria è una squadra che deve pensare di migliorare, di migliorare di anno in anno ed essere sempre competitiva per quella che è la nostra realtà. Ho sentito Sabatini dire che dobbiamo aspirare ad essere sempre più grandi: sono d'accordo, lui parlava di un'utopia, è un sognatore come lo sono anche io, l'esperienza mi dice che la differenza la fanno poi i calciatori"