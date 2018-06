Chelsea offre quasi 40 mln per Rugani

LONDRA, 27 GIU - Il Chelsea ha presentato una maxi offerta per Daniele Rugani, poco meno di 40 milioni di euro alla Juventus per accogliere Maurizio Sarri con un primo rinforzo. In attesa dell'ufficializzazione del nuovo tecnico, che dovrebbe avvenire entro la fine della settimana, i dirigenti inglesi accelerano la campagna acquisti. La priorità, indicata proprio da Sarri, è il rafforzamento della difesa e in cima ai desideri dell'ex allenatore del Napoli c'è proprio il centrale bianconero. Finora la Juventus aveva sempre ritenuto il 23enne Rugani incedibile, ma di fronte al nuovo rilancio del Chelsea, l'operazione - scrive oggi il Daily Mail - potrebbe andare in porto. Anche perché per il difensore è pronto un ricco contratto da oltre 5 milioni di euro a stagione, più del doppio di quanto guadagna a Torino.