Piazza lascia Reggiana, club a rischio

REGGIO EMILIA, 27 GIU - Con una lettera inviata ai giornali locali, Mike Piazza ha dato il suo addio alla Reggiana. L'ex asso del baseball americano -che aveva acquistato il club 2 anni fa- ha deciso di lasciare la società, confermando la volontà di non iscrivere la squadra al prossimo campionato di calcio di serie C. "Sognavamo la B siamo tristi, commossi e sconfitti. Ma siamo orgogliosi di quanto fatto e saremo sempre vicini ai tifosi", si legge in alcuni passaggi della lettera pubblicata anche sul sito della società, in cui Piazza ripercorre i motivi tra le difficoltà relative ai costi, allo stadio e alla discussa eliminazione nei playoff di un mese fa definita "la goccia che ha fatto traboccare il vaso". A meno di clamorosi dietrofront, l'ultima pagina dell'ormai centenaria storia della Reggiana (nata il 25 settembre del 1919) si sta colorando di nero: fallimento e ripartenza dai dilettanti.