Roma: è ufficiale l'arrivo di Bianda

ROMA, 28 GIU - La Roma piazza il nono acquisto del suo mercato estivo. Il club giallorosso ha infatti annunciato l'ingaggio di William Bianda a titolo definitivo dal Lens a fronte di un corrispettivo fisso di 6 milioni di euro, e variabile, fino ad un massimo di 5 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte del calciatore di determinati obiettivi sportivi. Inoltre, la Roma riconoscerà al Lens, in caso di futuro trasferimento di Bianda, un importo pari al 15% del prezzo di cessione al netto del corrispettivo fisso e di quanto già maturato a titolo di corrispettivo variabile. Con il difensore francese classe 2000, che vestirà la maglia n.28, è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023. "Sono davvero felice di essere qui - ha dichiarato il giocatore nella sua prima intervista in giallorosso - Sono sicuro che la Roma è la migliore scelta per me, per la mia crescita". "Con l'acquisto di William la Roma continua a investire sul talento" ha dichiarato il ds giallorosso Monchi.