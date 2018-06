Giochi Mediterraneo: Italia calcio è ok

ROMA, 28 GIU - L'Italia del calcio è in finale ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018. Nell'anno in cui la nazionale maggiore è assente dai Mondiali in Russia, c'è una squadra azzurra giovane che partecipa e vince: sabato, all'Estadi Municipal di Reus, l'under 18 di Franceschini si giocherà infatti la medaglia d'oro contro la vincente della semifinale tra Spagna e Marocco (campione in carica e oro a Mersin 2013): un titolo che nella bacheca azzurra manca da 21 anni. Proprio all'Estadi Municipal gli azzurrini hanno superato oggi la Grecia 3-0, grazie alle reti di Rauti (17' pt), Merola (31' pt, rigore) e capocannoniere del torneo, e Nicolussi Caviglia (26' st). L'Italia vanta il maggior numero di successi nel torneo, grazie alle quattro medaglie d'oro vinte nel 1959, 1963, 1967 e 1997, e un successo sabato - atteso il vicecommissario Figc, Alessandro Costacurta - le consentirebbe di consolidare il proprio primato.