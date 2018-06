I gironi in cifre, 122 gol e 2.700 test

ROMA, 29 GIU - Numeri imponenti per la prima fase, quella a gironi, del Mondiale di calcio in Russia. La Fifa sottolinea che in 15 giorni di torneo e 48 partite, durante le quali sono stati segnati 122 gol (2.5 di media a gara), oltre 2.2 milioni di spettatori hanno assistito ai match, con una percentuale di riempimento degli stadi del 98%, e la copertura mediatica è stata assicurata da oltre 16mila addetti, tra giornalisti e fotocineoperatori. Imponenti anche i dati relativi agli spostamenti in questo periodo, con 1.8 milioni di passeggeri solo sugli aerei, ma molti hanno usato anche il treno. Quanto alla sicurezza e alla organizzazione, solo i volontari coinvolti sono stati 17mila, mentre per quanto riguarda la lotta al doping sono stati effettuati più di 2.700 test (almeno uno per ciascun giocatore).