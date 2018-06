Diritti tv: Balata, per lega B +25-30%

MILANO, 29 GIU - La Lega B registra "un margine di miglioramento fra il 25 e il 30%" nei ricavi dalla vendita dei diritti tv. Lo ha sottolineato il presidente Mauro Balata, ricordando che "nello scorso triennio sono stati aggiudicati per 22,6 milioni lordi a stagione", mentre quest'anno le esclusive di 11 partite su 12 sono andate a Perform "per 22 milioni netti, a cui vanno aggiunti 4 milioni delle spese di accesso al segnale e bonus legati al superamento dei target di visualizzazioni e di fatturato". E restano ancora da assegnare i diritti per la trasmissione dell'anticipo del venerdì sera in chiaro. "Hanno avanzato delle offerte la Rai e Mediaset. Pensiamo di chiudere il dossier la prossima settimana con la consegna delle buste", ha spiegato Balata dopo l'assemblea, che ha deliberato l'assegnazione a Perform "con un solo voto contrario, quello del Perugia. I club - ha notato - sono molto soddisfatti".