Serie B, contributo dalle tre retrocesse

MILANO, 29 GIU - La Lega B ha introdotto un contributo di solidarietà a carico delle tre squadre retrocesse dalla massima serie, che dovranno cedere il 20% del 'paracadute' ottenuto dalla Lega Serie A, una quota che verrà ridistribuita in parti uguali fra le altre 19 società di Serie B. La novità è stata approvata dall'assemblea della Lega B con il solo, voto contrario dei tre club provenienti dalla Serie A, Crotone, Verona e Benevento, come era prevedibile. "Il provvedimento è una risposta al cosiddetto 'paracadute' riservato dalla Lega Serie A alle formazioni retrocesse - ha chiarito il presidente della Lega B, Mauro Balata -. Si tratta di un'iniziativa già studiata da mesi, su cui è stato fatto un bilancio approfondito ma sereno, e che entrerà in vigore già dalla prossima stagione, a partire dal mese di dicembre".