Mondiali: Sampaoli,Argentina può farcela

ROMA, 29 GIU - "Credo che la mia Argentina abbia tanta forza d'animo, che ci permetterà di affrontare questa partita con lo spirito giusto, e con decisione. Siamo una squadra che ha un cuore grande, e possiamo farcela. Messi è il nostro faro". Il ct dell'Albiceleste Jorge Sampaoli presenta così la grande sfida di domani a Kazan, la prima degli ottavi di finale di Russia 2018, per la quale stanno convergendo sulla città che ospita il match ben 35mila tifosi argentini, arrivati con ogni mezzo. Intanto Sampaoli rivela di avere un dubbio sulla formazione: "Pavon ha chance di giocare dall'inizio - ammette -. Si è inserito subito, e bene, in questo gruppo". Il talento del Boca potrebbe prendere il posto di Higuain, con Messi 'falso nueve' come è stato provato negli ultimi allenamenti. Per il resto giocheranno gli altri dieci che hanno cominciato la gara contro la Nigeria. "La forza della Francia è la capacità tecnica dei suoi giocatori - aggiunge Sampaoli -, in particolare degli attaccanti. Vedremo di limitarli".