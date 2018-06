Cavani ko, spero sia nulla di serio

ROMA, 30 GIU - "Ho sentito una 'pizzicata' al polpaccio sinistro e ho capito subito che non potevo continuare. Ora Dio voglia che non sia nulla di serio". Così, nel dopopartita di Sochi, Edinson Cavani, match winner contro il Portogallo ma costretto a uscire al 29' st, sorretto da Ronaldo, per infortunio. Si teme qualcosa di serio, ma Cavani dice "non sono un medico, e quindi bisogna attendere l'esito delle visite. Spero di poter continuare a giocare assieme ai miei compagni". Il Matador preferisce sottolineare la gioia per questa vittoria: "sono strafelice per la vittoria di oggi - dice -, è un'emozione che non riesco a descrivere. Immagino come sia felice la gente in Uruguay e non desidero altro che continuare a sognare".