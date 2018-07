Mondiali: Dzyuba, tutto contro la Spagna

MOSCA, 1 LUG - "Ciascuno di noi dovrà dare la vita sul campo. Per 95, 100 minuti, quanto sarà necessario". Così l'attaccante della Nazionale russa, Artem Dzyuba, a poche ore dall'inizio della partita contro la Spagna, valida per la qualificazione ai quarti di finale. Lo riportano i media russi. "Dovremo fare l'impossibile e mantenere lo spirito di squadra. Il bello del calcio è che una squadra può battere qualsiasi avversario. Se daremo tutto e giochiamo non al cento ma al duecento, trecento per cento potremo entrare nella storia, non solo dello sport". L'ottavo fra Spagna e Russia si disputerà oggi alle 16.