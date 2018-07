Belgio, Januzaj in dubbio per Giappone

MOSCA, 1 LUG - Adnan Januzaj svolgerà un ultimo test per capire se potrà essere in campo domani, nell'ottavo di finale che il Belgio giocherà contro il Giappone a Rostov. Il ct Roberto Martinez ha spiegato che Januzaj "ha preso un piccolo colpo in allenamento, niente di serio. Ma ha un po' di lividi al ginocchio e dovremo valutarlo oggi". E' stata dell'ala la rete che ha permesso al Belgio di battere l'Inghilterra e vincere il gruppo G della prima fase. In quella partita si è rivisto in campo, durante la ripresa, Vincent Kompany, al rientro dopo l'infortunio all'inguine che lo aveva fermato il 2 giugno. "Siamo tutti molto contenti che Kompany sia tornato in squadra - si è rallegrato Martinez - Sono felicissimo di ciò che ha fatto lo staff medico. Per noi è una grande notizia".