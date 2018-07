Niente intesa, oggi chiuso museo S.Siro

MILANO, 1 LUG - Nella prima domenica di luglio, il museo e il negozio di San Siro sono rimasti chiusi, per effetto della scadenza, avvenuta ieri, del contratto di servizi di M-I Stadio, la società composta da Milan e Inter per la gestione dell'impianto, di proprietà del Comune di Milano. A dicembre, il club rossonero ha annunciato la disdetta del contratto di servizi, cogliendo di sorpresa l'Inter che a stretto giro ha dovuto fare lo stesso. Le trattative di questi mesi non sono bastate a trovare un'intesa. Nell'ultima riunione, a quanto si apprende, è stata decisa una proroga di tre mesi del contratto, anche per garantire il calendario di concerti e la preparazione della prossima stagione. Non è stato trovato, invece, un accordo per gestire gli spazi commerciali. Potrebbe diventare una competenza diretta e condivisa di Inter e Milan ma intanto oggi museo e store sono rimasti chiusi, come hanno potuto scoprire turisti e visitatori leggendo l'annuncio lampeggiante sui cancelli dello stadio. Domani dovrebbero riaprire.