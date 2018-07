Mondiali, i complimenti di Putin ai suoi

MOSCA, 02 LUG - Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con i giocatori della nazionale per la vittoria contro la Spagna agli ottavi del Mondiale. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato da Interfax. "Ciò che importa nello sport sono i risultati e questo è un risultato vincente per la nostra nazionale", ha detto Putin in una telefonata al ct russo Cherchesov. Il presidente si è complimentato con il tecnico per la tattica usata durante la partita e gli ha augurato buona fortuna nella fase successiva del torneo. Putin non ha potuto assistere personalmente alla partita di ieri ma, secondo Peskov, "l'agenda colma di impegni del presidente non gli ha impedito di gioire per la vittoria insieme all'intero paese". "Come tutto il paese - ha aggiunto il portavoce - Putin ha guardato la partita dall'inizio alla fine e ha tifato per i nostri".