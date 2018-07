Inter, no offerta indecente per Icardi

MILANO, 2 LUG - "Offerte indecenti per Icardi? Ad oggi nessuna". Lo dice l'ad dell'Inter, Alessandro Antonello, intervenuto ai microfoni de 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento. "Mauro Icardi - aggiunge Antonello - è il capitano dell'Inter, c'è un contratto in essere e c'è la disponibilità da parte di entrambe le parti di discutere del rinnovo. Ci incontreremo nelle prossime settimane per percorrere questa strada e speriamo nella soddisfazione di entrambe le parti". Icardi ha una clausola di rescissione da 110 milioni, esercitabile solo dall'estero tra l'1 e il 15 luglio.